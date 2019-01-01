منتخب السعودية يبدأ معسكره في القصيم على ملعب التعاون

الأخضر السعودي يستعد لمواجهة سنغافورة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يبدأ معسكر منتخب السعودية غدٍ الأثنين، وذلك استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المنتخب السعودي سيستضيف سنغافورة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات التصفيات، على أن يحل ضيفًا على منتخب فلسطين في رام الله الأسبوع المقبل.

الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، سيجري معسكره في مدينة الملك عبد الله الرياضية بالقصيم، حيث يبدأ المعسكر الأثنين.

رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

ويجري الأخضر غدٍ الأثنين مرانه على ملعب نادي التعاون "المنشأة الجديدة" في تمام السادسة والنصف مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالتغطية خلال أول 15 دقيقة من بداية المران، على أن يتم إغلاقه لبث التركيز بين اللاعبين.

وكان منتخب السعودية قد تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام اليمن بهدفين لمثلهما، وهو ما يريد أن يعوضه في مباراتي سنغافورة وفلسطين.