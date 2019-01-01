سلمان الفرج يعود أمام فلسطين

منتخب السعودي يطير الليلة إلى رام الله

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكدت جاهزية سلمان الفرج؛ لاعب منتخب السعودية، لخوض اللقاء المقبل للأخضر، أمام نظيره الفلسطيني، بعد اكتمال شفائه.

لاعب الهلال غاب عن لقاء سنغافورة الماضي، إثر معاناته من شد عضلي في العضلة الخليفة، كان قد تعرض له مع الزعيم.

وشارك الفرج اليوم السبت، في التدريبات الجماعية للأخضر بمدينة القصيم، بشكل كامل، ليدخل ضمن خيارات الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني في اللقاء المقبل.

الكشف عن حوار رينارد مع مهاجم السعودية بعد إهدار ركلة الجزاء

المنتخب السعودي يطير إلى فلسطين الليلة، لمواجهة الفدائي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، برام الله.

وكان الأخضر قد استهل مشواره بالتصفيات بالتعادل أمام اليمن 2-2، ثم الفوز أمام سنغافورة 3-0.

أما فلسطين فقد بدأت بالفوز أمام أوزبكستان 2-0، ثم تلقي الهزيمة أمام سنغافورة 2-1.