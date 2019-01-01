الفيصل للاعبي السعودية: نمر بمرحلة مهمة وعليكم مضاعفة الجهد

بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند"

عقد عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع لاعبي المنتخب السعودي، بالعاصمة "الرياض"، قبل سفرهم إلى العاصمة الأوزبكي "طشقند".

بعثة الأخضر تطير إلى طشقند استعدادًا لمواجهة المنتخب الأوزبكي في 14 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وحضر الفيصل إلى مقر تجمع اللاعبين رفقة ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا للاعبين على أهمية المرحلة المقبلة في التصفيات، مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهد.

وأكد رئيس هيئة الرياضة على ثقته في لاعبي الأخضر في تحقيق نتائج إيجابية، كون الكرة السعودية تمتلك المقومات التي تجعلها دائمًا في المقدمة.

من جانبه، تقدم المسحل بالشكر إلى الفيصل على اهتمامه الكبير الذي يوليه للرياضة السعودية.

السعودية تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط بفارق نقطة وحيدة عن أوزباكستان صاحبة الصدارة.

يذكر أن المنتخب السعودي كذلك يخوض لقاءً وديًا أمام باراجواي في 19 من الشهر الجاري.