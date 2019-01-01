استبعاد العويس واستدعاء عسيري لقائمة السعودية بخليجي 24

الأخضر يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الكويت

قام الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، باستبعاد محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، من قائمة الأخضر التي تستعد للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 24".

يومان يفصلان النسخة الـ24 من البطولة الخليجية عن الانطلاق، حيث تستضيفها دولة قطر، على أن تنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل.

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وقرر الفرنسي استدعاء الحارس محمد اليامي بدلًا من العويس، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه بالأمس أمام الفيصلي.

العويس أصيب بكسر في عظمة الوجه، إثر تدخل هوائي عنيف مع أحد لاعبي الفيصلي، نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات بشكل عاجل.

رينارد كذلك قام باستدعاء عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الأهلي، بعدما كان من استبعاده من المعسكر الأخير في منتصف نوفمبر الجاري، إثر إصابة في عضلة الساق.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد تراجع عن الانسحاب من خليجي 24، حيث كان انسحب لخلافات سياسية مع الدولة المستضيفة "قطر"، قبل أن يتراجع لتجديد اتحاد كأس الخليج الدعوة له.

وينافس الأخضر في البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كذلك منتخبات عمان والكويت والبحرين، على أن يستهل مشواره في 27 من الشهر الجاري بلقاء الكويت.