رينارد: السعودية تُشارك في خليجي 24 بهدف الفوز باللقب

المدرب الفرنسي يتحدث بعد التعادل مع باراجواي وديًا

أكد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية أنه يستهدف الفوز بخليجي 24 ولا يُشارك في البطولة لمجرد المشاركة، ذلك خلال تصريحاته بعد التعادل وديًا مع باراجواي 0-0 في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

المنتخب السعودي كان قد نجح في تصدر مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين بانتصاره الخارجي على أوزباكستان بنتيجة 3-2.

السعودية تتعادل وديًا مع باراجواي في الرياض

المدرب الفرنسي أشاد بأداء اللاعبين خلال مواجهة الضيف اللاتيني، وخاصة الرباعي سعود عبد الحميد وفراس البريكان وتركي العمار وحسان تمبكتي الذي لعب مباراته الأولى بقميص الأخضر.

وحين سُئل عن هدفه من اللعب في خليجي 24 ، أجاب "لست معتادًا على خوض البطولات بهدف المشاركة فقط، هدفنا هناك هو الفوز باللقب".

وأتم رينارد حديثه بالتأكيد على أنه لا يعرف اللاعبين سوى خلال أدائهم مع أنديتهم في الدوري السعودي، موضحًا أن اللعب مع الأخضر مختلف وأنهم بحاجة للمزيد من الوقت للتأقلم وتقديم أفضل ما لديهم.

وتفتتح السعودية مشوارها في خليجي 24 بمواجهة الكويت يوم الأربعاء القادم في قطر التي تستضيف البطولة.