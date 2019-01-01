بروفايل - المنتخب السعودي يسعى للعودة إلى السيطرة الخليجية

الأخضر السعودي يبحث عن التتويج بالبطولة الرابعة في خليجي 24

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، وذلك بمشاركة 8 فرق، في نسخة جديدة من البطولة، قد تكون هي الأقوى، في ظل شراسة جميع المنتخبات المشاركة.

وأجريت قرعة خليجي، وأوقعت منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا الإمارات والعراق واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية السعودية وعمان البحرين والكويت.

يتصدر قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا الكويت برصيد 10 بطولات، ويأتي بعده السعودية وقطر والعراق برصد 3 بطولات لكل منتخب.

ونرصد خلال السطور التالية، تاريخ المنتخب السعودي في بطولة خليجي منذ بدايتها عام 1970 حتى النسخة رقم 24 التي ستقام في قطر 2019.

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تاريخ الأخضر في خليجي

شارك المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 21 مرة، لعب خلالها 102 مباراة، حقق الفوز في 53 مباراة، وتعادل في 25 مباراة، وخسر 24 لقاء.

سجل 155 هدفًا، وتلقت شباكه 94 هدفًا من المنافسين، وذلك طوال تاريخه في بطولة خليجي.

الهداف التاريخي في خليجي

الأسطورة ماجد عبد الله، أكثر لاعب سعودي سجل أهدافًا في كأس الخليج العربي، وذلك برصيد 17 هدف.

عبد الله يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ، خلف الكويتي المتصدر جاسم يعقوب برصيد 18 هدف.

أفضل الإنجازات

الأخضر السعودي حقق اللقب 3 مرات أعوام 1994 و 2002 و 2003، واحتل المركز الثاني 7 مرات والثالث 7 مرات أيضًا، والرابع مرة واحدة.