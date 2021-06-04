بين الشهري، الحمدان والبريكان .. رينارد يُحدد مهاجم السعودية الأساسي أمام اليمن

تصريحات مهمة للمدير الفني للأخضر قبل مواجهة اليمن

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على أهمية مواجهة اليمن مساء غدٍ السبت ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر.

الأخضر يتصدر المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزباكستان، فيما لم يجمع المنتخب اليمنى سوى 5 نقاط يتذيل بهم الترتيب بعد فلسطين وسنغافورة.

المدرب الفرنسي شدد على أهمية مضاعفة الجهد والعمل من جانب لاعبيه لتحقيق الهدف المنشود، مضيفًا حسبما نقل الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم "مباراة هامة جدًا فلم يتبقى لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية".

رينارد أكد خروج مدافع النصر عبد الإله العمري وظهير أيمن الهلال محمد البريك من حساباته لمواجهة اليمن بسبب الإصابة، مشيرًا إلى معاناة المنتخب من إرهاق اللاعبين وغياب عدد منهم بسبب الإصابات التي نتجت عن جدول المباريات المضغوط.

وحول الخيارات الهجومية، قال رينارد "من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة، في بداية التصفيات شارك عبد الله الحمدان بفاعلية وسجل العديد من الأهداف كذلك فراس البريكان شارك أمام منتخب أوزبكستان وكان حاضرًا بشكل مميز وأخيرًا شارك صالح الشهري في المباراة الماضية من التصفيات وتمكن من إحراز هدفين، فقد كانوا جميعهم حاضرين بشكل إيجابي خلال مشاركتهم الماضية".

وأخيرًا أوضح رينارد حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية أن صالح الشهري نجم الهلال سيكون المهاجم الأساسي للمنتخب السعودي خلال مواجهة اليمن، فيما سيتواجد البريكان والحمدان على مقاعد البدلاء.