العويس: صفوة السعوديين في المنتخب ومنع الجوالات سينعكس بالملعب

الأخضر يخوض لقاء ودي غدًا أمام مالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد العويس؛ حارس مرمى منتخب السعودية، أن قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، بمنع استخدام اللاعبين الجوالات خلال المعسكر الحالي، سينعكس على مردود اللاعبين الملعب، مؤكدًا أن الكل جاهز لتقديم أفضل ما لديه.

الأخضر السعودي بدأ معسكره في الدمام أول أمس الإثنين، استعدادًا لمواجهة اليمن في العاشر من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال العويس، خلال تصريحات صحفية على هامش مران اليوم الأربعاء: "جميع الفرق خاضت مرحلة إعداد وبدأنا الموسم، لذلك أعتقد أن كافة اللاعبين جاهزين، ولأن كل فريق بالدوري به سبعة لاعبين أجانب، فالمنتخب يضم صفوة اللاعبين السعوديين والأفضل والأبرز، والكل على قدر المسؤولية".

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وبسؤاله عن رأيه في منع الجوالات، علق: "هذه أشياء بسيطة تساعد على التناغم والانسجام أكثر بين اللاعبين، هناك كثير من اللاعبين لا تعرف بعضها، لأنها لا تتقابل إلا في المنتخب، الأغلبية الآن تنضم مع بعضها لأول مرة بالمنتخب، ومنع الجوالات تسهل علينا الحديث سويًا وتوجيه بعضنا والحديث أكثر مما ينعكس علينا بالملعب".

وعن قدرة اللاعبين على التأقلم على طريقة الجهاز الفني الجديد: "مرت علينا مدارس كثيرة؛ أوروبية وأمريكيا الجنوبية وسعودية، لذلك الأغلبية مرت على هذه المدارس ولديها الخبرة في التعامل مع أي مدرب".

يذكر أن الأخضر يخوض لقاء ودي غدًا الخميس، أمام منتخب مالي، في إطار الاستعدادات للقاء اليمن.