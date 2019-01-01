مهاجم الكويت: سنقدم مستوى أفضل أمام عمان

يوسف ناصر أضاع عديد الفرص في مواجهة السعودية ويرى أن هذا طبيعي لأي مهاجم

يرى يوسف ناصر؛ مهاجم منتخب الكويت، أن فريقه لم يقدم المطلوب منه بالشوط الأول من مواجهة السعودية، مشيرًا إلى تحسن الأداء في الشوط الثاني.

الأزرق تغلب على الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24". (طالع تقرير المباراة)

ثلاثية كتيبة عناد جاءت في الدقائق 43 و45 و90 عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيتي، بينما أحرز فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 6+90.

ناصر قال، خلال تصريحاته للصحفيين، عقب المباراة: "الحمد لله، مبروك لجمهور الكويت، وحظ موفق للمنتخب السعودي في المباريات المقبلة، ربما لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تمكننا من استعادة مستوانا وأتيحت لنا عديد الفرص".

وأضاف: "سنقدم مستوى أفضل في المباراة المقبلة أمام عمان، لأنه بطل النسخة الماضية من البطولة".

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لاعب الأزرق تابع: "لم يقصر الجمهور معنا، وكذلك نحن لم نقصر معهم وأسعدناهم، قدمنا مباراة كبيرة والأهم رضا الجمهور".

وبسؤاله عن إهدار عديد الفرص، علق: "لا يوجد مهاجم لا يضيع الفرص، وقتما تضيع سيأتي وقت لتهز الشباك، وفي الأخير هي مسألة توفيق، الأهم هو الفوز".

يذكر أن الهزيمة جعلت الأخضر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتصدر الكويت بثلاث نقاط.

أما الثنائي الآخر بالمجموعة نفسها؛ عمان والبحرين فرصيدهما نقطة وحيدة، بعدما تعادلا اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف.