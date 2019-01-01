رينارد: الخسارة ليست نهاية المطاف وهذا الثنائي له مستقبل كبير

مدرب السعودية لام إهدار الفرص والإصابات عقب خسارة نهائي خليجي 24

لام الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، إهدار الفرص، معتبرًا إياها سبب خسارة لقب كأس الخليج العربي "خليجي 24"، مشيدًا بتركيز منافسه المنتخب البحريني.

الأحمر حصد لقب خليجي 24 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة. (طالع تقرير المباراة)

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ البحرين على اللقب، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكننا أضعنا العديد من الفرص التي لم تُستغل بشكل مثالي، في المقابل كز المنافس بشكل جيد".

وأضاف: "الخسارة ليست نهاية المطاف، شاركنا في البطولة وحققنا العديد من الأهداف التي ستسهم في تحقيق الهدف الأهم ألا وهو التأهل لكأس العالم".

المدرب الفرنسي اختتم: "افتقدنا في بداية المباراة لخدمات المدافع حسان التمبكتي، بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك أثناء مجريات المباراة خسرنا زميله محمد خبراني، بسبب الإصابة نفسها، فقدنا لاعبين شكلا حضورًا مهمًا في الدفاع وينتظرهما مستقبل كبير".

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يذكر أن المنتخب البحريني حصد لقب البطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بينما حصدت السعودية اللقب من قبل ثلاث مرات.

وكان الأحمر قد وصل للنهائي بعدما تغلب على العراق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

أما الأخضر فجاء صعوده على حساب صاحب الأرض المنتخب القطري بالفوز بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان.