بعد خسارة خليجي 24 - الهريفي يفتح النار على الجميع

نجم منتخب السعودية الأسبق يؤكد أن الكرة السعودية لن تتطور بالوضع الحالي

هاجم فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، الطريقة التي يدار بها الأخضر خلال الفترة الحالية، مطالبة بمحاسبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، على خسارة لقب كأس الخليج العربي "خليجي 24".

الأخضر خسر لقب البطولة الخليجية بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب البحريني بهدف وحيد، أمس الأحد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69.

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن تتطور كرتنا وكل من هب ودب من هؤلاء المرتزقين يحللون ويتصدرون المشهد، الكرة السعودية لديها تاريخ كبير بالإنجازات، لذلك العمل الصحيح يجب أن يكون على المدى الطويل للبطولات، ما حدث في التصفيات ودورة الخليج لا يدل على ذلك".

وأضاف: "المنتخب يعاني من التوليفة وفي وظائف المركز، قد تكون لكن لن تذهب بعيدًا، وهذا ما حدث بالفعل، على من يتصدر المشهد أن يعلم ذلك وأن لا يناظر للألوان من أجل الشعبية وميول المسؤول وما أكثرهم في البلد!!، للأسف الأغلبية يقول تصدرنا ومجموعتنا وكنا وصيف لبطل الخليج!!، وهم يعلمون أنهم يكذبون من أجل المسؤول والظهور".

نجم الأخضر الأسبق اختتم: "هل سنناقش الجهاز الفني بعد خروجنا فيما حدث من تخبطات أم نواصل المديح من أجل ما ذكر؟!، ونستمر بالاستعانة بالأشقاء غير المتابعين لكل ما يحدث".

1️⃣

لن تتطور كرتنا وكل من هب ودب من هالمرتزقين يحللون ويتصدرون المشهد

الكرة السعودية لديها تاريخ كبير بالإنجازات

لذلك العمل ( الصحيح ) يجب ان يكون على المدى الطويل للبطولات ماحدث في التصفيات ودورة الخليج لا يدل على ذلك

المنتخب يعاني في التوليفه وفي وظائف المركز ...... — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 8, 2019

يذكر أن الأحمر حصد اللقب لأول مرة في تاريخه، بينما فشل الأخضر في حصد اللقب الرابع.

وكانت السعودية قد تأهلت للنهائي بإقصاء أصحاب الأرض منتخب قطر بالفوز بهدف وحيد، أما البحرين فهزمت العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.