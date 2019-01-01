لاعب وسط البحرين: انتظرنا هذه الفرحة لمدة 50 عامًا

كميل الأسود سعيد بفرحة شعب البحرين

يشعر كميل الأسود؛ لاعب وسط منتخب البحرين بسعادة كبيرة ليس فقط لحصد لقب كأس الخليج العربي "خليجي 24"، إنما كذلك لإدخال الفرحة لقلوب الجمهور البحريني، والتي غابت عنه منذ 50 عامًا.

الأحمر حصد لقب خليجي 24 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة. (طالع تقرير المباراة)

وقال الأسود، خلال تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "الحمد لله تمكننا من إسعاد الشعب الذي ينتظر هذه الفرحة منذ 50 عامًا، هذه بطولة غالية علينا، ونجحنا في حصد لقبها، والأهم أننا لم نرجع الجمهور، الذي زحف ورائنا، خائبًا، فهم لم يقصروا معنا".

وأضاف: "نهاية المباراة كانت أصعب اللحظات، ننتظر أن يطلق الحكم صافرته، ننظر إلى الوقت، لا يمر، كان شعور صعب ومليء بالضغوطات، لكن الحمد لله حققنا هدفنا".

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يذكر أن المنتخب البحريني حصد لقب البطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بينما حصدت السعودية اللقب من قبل ثلاث مرات.

وكان الأحمر قد وصل للنهائي بعدما تغلب على العراق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

أما الأخضر فجاء صعوده على حساب صاحب الأرض المنتخب القطري بالفوز بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان.