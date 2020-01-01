الاتحاد الآسيوي يختار مدربًا سعوديًا ضمن الأفضل بالقارة

10 مدربين يتنافسون على لقب الأفضل بالقارة الصفراء

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استفتاءً جديدًا أمام الجماهير، بشأن أفضل المدربين في القارة، واضعًا أحد المدربين السعوديين بالقائمة.

اختيارات الاتحاد القاري جاء على حسب النجاحات التي حققها المدربين في نهائيات كأس آسيا على مدار تاريخها.

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وضمن القائمة عشرة مدربين، من بينها المدرب السعودي خليل الزياني؛ المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، والذي قاده لتحقيق اللقب القاري عام 1984.

الزياني خاض مع الأخضر بطولة 84 بسنغافورة، ورغم أنها كانت المشاركة الأولى للسعودية في البطولة إلا أنه نجح في خطف اللقب، دون تلقي أي خسارة.

وكذلك قاد المدرب السعودي منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 1984، بخلاف النجاحات التي حققها على المستوى المحلي مع بعض الفرق كالاتفاق.

ويتنافس الزياني مع تسعة مدربين آخرين من مختلف الجنسيات هم: الإيراني محمد رانجبار، الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب 1972، ومواطنه حشمت مهاجراني؛ صاحب لقب 1976، والبرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا؛ من قاد الكويت لحصد لقب 1980، وبعدها حقق اللقب مع السعودية عام 1988.

هذا إلى جانب الإسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ محقق لقب 2015 مع بلاده، البرازيلي زيكو من قاد اليابان للقب 2004، والإسباني فيليكس سانشيز صاحب لقب 2019 مع منتخب قطر.

الثلاثي الأخير هو الفرنسي فيليب تروسييه؛ محقق لقب 2000 مع اليابان ومن قاد قطر للخروج من دور المجموعات عام 2004، البرازيلي جورفان فييرا محقق لقب 2007 مع العراق، وأخيرًا الإيطالي ألبيرتو زاكيروني؛ من قاد اليابان للقب 2011 ووصل بالإمارات لقب النهائي 2019.