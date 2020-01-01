"فيروس كورونا" يُهدد إقامة مباراة السعودية وسنغافورة في موعدها

سنغافورة رفعت درجة التحذير للبرتقالي

تحوم الشكوك حول إقامة مباراة السعودية ضد سنغافورة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في موعدها المقرر سابقًا، ذلك بسبب رفع درجة التحذير في سنغافورة للون البرتقالي.

ورفعت سنغافورة درجة التحذير في البلاد للون البرتقالي لأول مرة منذ 17 عامًا، وذلك بعد اكتشاف 10 حالات جديدة مصابة بالفي روس ولم يسبق لها السفر إلى الصين، مما يعني انتشار كورونا.

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أجل مواعيد مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا بسبب الإجراءات المتبعة عالميًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ورفض بعض الدول دخول الصينيين إليها.

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلًا عن مصدر في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي أن قرار تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات آسيا لكأس العالم مسؤولية فيفا، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لم يُبلغهم بشيء بعد.

وكان الاتحاد الآسيوي قد بعث بتطمينات إلى الاتحادات الأهلية التي تشارك أنديتها في البطولات الآسيوية بأنه يتابع الدول المستضيفة للمباريات في شرق آسيا، على أن يتدخل بالتأجيل عند بلوغ مستوى التحذير لدرجات عالية.

وأوضح مصدر في إدارة المنتخب السعودي للصحيفة أن قرار التأجيل سيتخذ من فيفا، وقال "المسؤولون في فيفا حريصون على حماية اللاعبين من أي أخطار محتملة، لذلك من المستحيل أن تلعب المباراة في سنغافورة في موعدها إذا كان مستوى التنبيه عاليًا".

وأضاف "فيفا لم يبلغ الاتحاد الآسيوي بنيته التعديل على مباريات التصفيات حتى الآن، مباراة الأخضر وسنغافورة لم يتخذ حيالها قرار حتى الآن وحال اتخاذه سيكون التأجيل وليس النقل لأرض محايدة".

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم تفوقت على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف، وأخيرًا تهزم أوزباكستان في طشقند 3-2.