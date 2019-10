منتخب التشيك يحطم رقم إنجلترا الصامد لـ10 أعوام

تعرض المنتخب الإنجليزي لخسارة صادمة أمام مضيفه التشيكي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.

جاء ذلك رغم تقدم الأسود الثلاثة بهدف هاري كين من ركلة جاء، قبل أن يقلب منتخب التشيك الطاولة.

وكانت تلك هي الخسارة الأولى لإنجلترا في تصفيات كأس العالم واليورو منذ 10 أعوام.

على وجه التحديد، الخسارة السابقة أتت في العاشر من أكتوبر 2009 ضد أوكرانيا بهدف نظيف.

43 - have lost a European Championship/World Cup qualifying match for the first time since October 10th 2009 (a 1-0 defeat to ), ending a sequence of 43 qualifying matches unbeaten (W34 D9). Uninspired. pic.twitter.com/MC7v8KTFxJ