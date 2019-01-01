منتخب البرازيل يهزم التشيك ودياً بثلاثية

جيسوس يسجل هدفين للسيليساو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام تحضيراته الودية على هامش أسبوع التوقف الدولي.

تقدم ديفيد بافيلكا للمنتخب التشيكي في الدقيقة 37 بعد تمريرة حاسمة من باتريك شيك، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الدقيقة 49 نجح روبرتو فيرمينو في تسجيل التعادل، تلاه جابرييل جيسوس في الدقيقة 83 بعد تمريرة من ديفيد نيريس.

وفي الدقيقة 90 سجل جيسوس ثاني أهدافه الشخصية وثالث أهداف البرازيل، لتنتهي المباراة بفوز السيليساو.

يذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد تعادل مع بنما في مباراته الودية الأولى بهدف لمثله.