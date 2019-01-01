خليفة مبارك: خروجنا من كأس آسيا أمرًا أشد ألمًا من إصابتي

لاعب النصر يتحدث عن خروج الأبيض الإماراتي من كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصف خليفة مبارك، مدافع فريق النصر والمنتخب الإماراتي، خروج الأبيض من كأس آسيا 2019، بالأشد ألمًا من الكسر الذي تعرض له ساقه.

المنتخب الإماراتي خرج من بطولة كأس أمم آسيا التي أقيمت بالإمارات مطلع العام الجاري، من دور النصف نهائي على يد منتخب قطر الذي توج باللقب.

وقال خليفة مبارك خلال تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "خروجنا من كأس آسيا كان أشد ألمًا من الكسر الذي تعرضت له خلال مباراة قيرغيزستان، لأن طموحاتنا كانت كبيرة".

البرازيلي كينو صاحب الـ 29 عاماً، لعب مع فريقه هذا الموسم 26 مباراة سجل 7⃣ أهداف وصنع 11، على الجانب الآخر نجح بينافيتي في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة في 8 مباريات فقط. pic.twitter.com/FlvM4HA4mE — جول مصر (@goaleg) April 18, 2019

لاعب النصر تابع: "قدر الله ما شاء فعل، علينا أن نطوي الصفحة، ونفكر في المستقبل، أمامنا تحديات كثيرة، وفي مقدمها كأس العالم حلم كل إماراتي".

وأردف: "أعتقد أننا قادرون على تحقيقه، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به منتخبنا وكرة القدم من قيادتنا الرشيدة، أقل ما يمكن أن نقدمه لوطننا العزيز".

مدافع النصر كان عنصرًا أساسيًا بالمنتخب الإماراتي خلال منافسات كأس أمم آسيا، وكان يشارك مع الأبيض حتى مباراة دور الـ16 أمام قيرغيزستان.