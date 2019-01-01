خليل ومبارك و26 لاعبًا في قائمة الإمارات لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند

الأبيض يبدأ معسكره بعد 48 ساعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن فان مارفيك؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة من 26 لاعبًا، استعدادًا لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

مواجهة إندونيسيا من المقرر أن تقام في العاشر من الشهر الجاري، أما اللقاء الثاني فيقام في 15 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات.

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وشهدت القائمة عودة الثنائي أحمد خليل؛ مهاجم شباب الأهلي، وخلفان مبارك؛ صانع ألعاب الجزيرة، بعد غيابهما خلال الفترة الماضية.

ودعا مارفيك كلًا من: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري ( الجزيرة ) - محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي ( الوحدة ) - خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الإحبابي ( العين ) - الحسن صالح، ماجد سرور ( الشارقة ) - وليد عباس، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) - جاسم يعقوب، طارق أحمد ( النصر ) - علي صالح، علي سالمين ( الوصل ) - حسن المحرمي ( بني ياس ) .

ومن المقرر أن يبدأ الأبيض معسكره الإعدادي في الخامس من الشهر الجاري، على أن يطير بعد لقاء إندونيسيا إلى تايلاند لخوض اللقاء الثاني.