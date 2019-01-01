فابيو ليما: اللعب للبرازيل صعب وأتمنى أن أمثل الإمارات

محترف الوصل يعرض خدمة الأبيض في أي مركز

أبدى البرازيلي فابيو ليما؛ محترف الوصل الإماراتي، ترحيبه بتمثيل المنتخب الإماراتي، مكدًا استعداده لخدمة الأبيض في أي مركز كان.

عديد التقارير الصحفية أشارت إلى مساعي الاتحاد الإماراتي لتجنيس الثنائي ليما وكايو كانيدو، للمشاركة مع الأبيض في كأس الخليج العربي "خليجي 24"، إلا أن لاعب الإمبراطور نفى ذلك.

وقال فابيو ليما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم": "ألعب في الدوري الإماراتي منذ ست سنوات، أشعر بسعادة كبيرة هنا، وأي لاعب يتمنى أن يلعب على المستوى الدولي، وفي حالتي من الصعب اللعب للبرازيل، بالطبع أتمنى تمثيل منتخب بلدي، لكن الأمر صعب، لذلك سأكون سعيدًا للغاية حال اللعب بقميص الإمارات، خاصة وأن تاريخي الاحتراف بالكامل هنا".

فابيو ليما منتقدًا: لا أعلم لم يُستخدم "الفار" في دوري الخليج العربي!

وأضاف: "منذ ثلاث سنوات وأنا أسمع كلام عن تجنيسي للعب للإمارات، لكن لم يتواصل معي أي شخص بهذا الشأن، وفي الواقع أنا أشعر أنني إماراتي وأساند الأبيض في كل المباريات، أتمنى اللعب له حقًا".

البرازيلي اختتم: "مستعد لخدمة المنتخب الإماراتي في أي مركز، سواء كنت أساسيًا أو احتياطيًا أو في حال توظيفي في أي مكان بالملعب".

يذكر أن ليما جاء من بلده إلى الدوري الإماراتي وتحديدًا الوصل في صيف عام 2014 على سبيل الإعارة، قبل أن يحصل الإمبراطور على خدماته نهائيًا في يناير 2015.

ولعب صاحب الـ26 عامًا 130 مباراة مع الوص بمختلف البطولات، سجل خلالها 99 هدفًا وصنع 34 آخرين.