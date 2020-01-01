مبخوت يطير إلى إسبانيا لإجراء الفحوصات الطبية

اللاعب أصيب خلال مواجهة فخر أبو ظبي أمام شباب الأهلي

غادر علي مبخوت؛ مهاجم الجزيرة الإماراتي، بلاده متجهًا إلى إسبانيا، لإجراء الفحوصات الطبية، نظرًا للإصابة التي تعرض لها أمس الجمعة.

المهاجم أصيب بالأمس خلال مواجهة شباب الأهلي، في نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

واشتكى مبخوت من آلام في الركبة اليسرى، بسبب الإرهاق الناتج عن توالي المباريات، مما دفعه للسفر إلى إسبانيا لإجراء الفحوصات، من أجل التوقف على طبيعة البرنامج العلاجي له.

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فخر أبو ظبي تلقى الهزيمة أمام شباب الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليودع رفاق مبخوت بطولة الكأس.

ويعاني المهاجم الدولي من ضغط المباريات، إذ شارك في نوفمبر الماضي مع منتخب الإمارات في كأس الخليج "خليجي 24"، قبل أن يودع الأبيض البطولة من دور المجموعات لحصده ثلاث نقاط فقط، نتيجة خسارة مباراتين وفوز وحيد.

ومع الجزيرة كذلك، يخوض الفريق مباراة كل 72 ساعة تقريبًا، ويحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة بفارق ست نقاط عن الصدارة مع مرور 12 جولة.

وخلال الـ12 مباراة، تمكن صاحب الـ29 عامًا من تسجيل سبعة أهداف، وصنع أربعة آخرين.