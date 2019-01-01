علي سالمين يصل برشلونة للعلاج عند طبيب ميسي

اللاعب غاب عن مواجهة فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

توجه علي سالمين نجم منتخب الإمارات إلى برشلونة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية عند أحد الأطباء المختصين بإصابات الركبة في كرة القدم، وهو الذي أشرف على علاج ليونيل ميسي سابقًا.

لاعب وسط الوصل كان قد غاب عن مباراة منتخب الإمارات ضد فيتنام في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتعرضه لإصابة في ركبته خلال التدريبات الإعدادية للقاء.

تصفيات كأس أمم أفريقيا | جزر القمر تفرض تعادلًا تاريخيًا على المنتخب المصري

وأفادت المصادر المتابعة أن سالمين توجه لبرشلونة على نفقة اتحاد كرة القدم الإماراتي، وقد أكد حميد يوسف مشرف فريق الكرة بنادي الوصل أن هناك تواصلًا بين النادي وطبيب المنتخب للتشاور حول الإصابة والاطمئنان على حالة اللاعب.

يُذكر أن الإمارات خسرت أمام فيتنام بهدف دون رد ليتجمد رصيدها من النقاط في المجموعة عند 6 نقاط وهو ذات الرصيد الذي تمتلكه ماليزيا، فيما تتفوق تايلاند بـ7 نقاط وتتصدر فيتنام المجموعة بـ10.

ويتأهل للمرحلة التالية من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022 المنتخبات صاحبة المراكز الأولى في مجموعات التصفيات الثمانية بجانب أفضل 4 ثوانٍ.