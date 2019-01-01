الإمارات × إندونيسيا - مواجهة سهلة في رحلة حلم عمره أكثر من 29 عامًا

الأبيض لم يصعد لكأس العالم سوى مرة واحدة فقط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطوة جديدة يخطوها المنتخب الإماراتي الليلة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي، نحو كأس العالم قطر 2022، الحلم الغائب منذ عام 1990، عندما يلاقي منتخب إندونيسيا على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

الأبيض استهل مشواره في التصفيات بالفوز أمام ماليزيا بثنائية مقابل هدف وحيد، في لقاء لم يظهر به المنتخب الإماراتي بالمستوى المطلوب باعتراف مدربه مارفيك.

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أما إندونيسيا فخاضت مباراتين بالتصفيات حتى الآن، وخسرت كلتاهما، الأولى أمام ماليزيا 3-2، والثانية أمام تايلاند 3-0.

خصم الليلة في متناول يد الإمارات، التي تمكنت من الفوز عليه من قبل في مباراة وخسرت أخرى..

بالعودة بالزمن 33 عامًا وتحديدًا لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية، هُزم الأبيض أمام إندونيسيا في ركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، واحتلت إندونيسيا في الأخير المركز الرابع في الدورة.

اللقاء الثاني في دور المجموعات بكأس آسيا 1996، وهذه المرة فاز المنتخب الإماراتي بثنائية نظيفة، سجلها حسن سعيد وعدنان الطلياني، ووصل الأبيض لنهائي البطولة قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام السعودية بنتيجة 4-2.