أحمد خليل: تايلاند منحتنا درسًا ولدينا أفضلية في التصفيات هذه المرة

مهاجم المنتخب الإماراتي يؤكد بذله جهد كبير لاستعادة مستواه

يرى أحمد خليل؛ مهاجم منتخب الإمارات، أن فريقه لديه فرصة كبيرة للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أن الهدف البلوغ لنهائيات المونديال وليس فقط العبور إلى الدور النهائي من التصفيات.

الأبيض خاض حتى الآن ثلاث مباريات في التصفيات، فاز أمام ماليزيا 2-1، ثم أمام إندونيسيا 5-0، لكنه خسر أمام تايلاند 2-1.

ويحتل حاليًا المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة السابعة بست نقاط، خلف منتخبي تايلاند وفيتنام أصحاب السبع نقاط.

وقال خليل، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "لعبنا فقط ثلاث مباريات، كان من الممكن أن نكون في الصدارة ولكن الخسارة أمام تايلاند منحتنا درسًا جيدًا، يجب أن نتعلم منه، علينا أن نبذل جهدًا مضاعفًا، لكي نحقق الفوز في اللقاءات المقبلة ونحقق الخطوة الأولى ببلوغ الدور النهائي".

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وأضاف: "المجموعة صعبة كأغلب المجموعات في هذا الدور، كل المنتخبات خسرت مباريات وفقدت نقاطًا، ولكن المهم أن تعوّض بسرعة ولا تفقد المزيد".

هداف الأبيض تابع: "أعتقد أن جدول مرحلة الإياب سيعطينا الأفضلية إذ سنخوض ثلاث مباريات على أرضنا، وأعرف أن جمهورنا الكبير سيقف خلفنا كما يفعل دائمًا، لكي يدفعنا نحو النتائج الإيجابية، لن يكون هدفنا الدور النهائي فقط بل أعيننا على التأهل لكأس العالم 2022".

وبسؤاله عن تراجع مستواه في الموسم الماضي، وهو ما أبعده عن منتخب بلاده، قبل أن يعود مجددًا للانضمام في مواجهتي أندونيسيا وتايلاند، التي شارك بهما كبديل، أوضح: "هذا يحدث لكل اللاعبين، ولكن الحمد لله نهاية الموسم الماضي ساهمت بتحقيق لقب الكأس لفريق شباب الأهلي دبي، وها أنا ذا أعمل بجهد خلال بداية الموسم الحالي لاستعادة مستواي وهذا سيأتي مع تكرار المشاركة في المباريات التنافسية".

يذكر أن الأبيض يستعد حاليًا لخوض المباراة الرابعة بالتصفيات أمام فيتنام، في 14 من الشهر الجاري، على استاد مي دينه ستاديوم.