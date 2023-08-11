"مناوشات" بين كاسترو وجيسوس قبل نهائي النصر والهلال

ماذا حدث في مؤتمر نهائي كأس الملك سلمان؟!

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شهد المؤتمر الصحفي لنهائي الهلال والنصر، على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، "مناوشات" بين الثنائي البرتغالي جورج جيسوس ولويس كاسترو.

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الهلال يواجه النصر، في السادسة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وقال كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي: "جيسوس صديقي، لعبنا معًا سابقًا، ولكنه أصبح كثير الشكوى الآن".

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وأشار مدرب العالمي، إلى أن جيسوس، يشتكي في كل ظهور إعلامي، من عدم امتلاك الهلال، لمهاجم صريح؛ على الرغم من أن فريقه، سجل العديد من الأهداف.

ومن ناحيته.. رد جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على تصريحات لويس كاسترو؛ قائلًا: "هذه حقيقة.. فريقي لا يمتلك مهاجم؛ مثل النصر أو الاتحاد أو الأهلي".

وشدد مدرب الهلال، على أن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، ليس بـ"مهاجم صريح"؛ إلا أنه مضطر لأن يضعه في هذا المركز، لوجود نقص عددي في فريقه.

واعتبر جورج جيسوس، أن حديث كاسترو؛ ليس إلا وسيلة لتقليل الضغط على لاعبي النصر، وتقديم تبريرات مسبقة، في حال عدم تفوق فريقه على الزعيم الهلالي.

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