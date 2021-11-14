منام يتحقق في الواقع .. حلم سعودي يكشف نتيجة نهائي الهلال وبوهانج

كشف الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، عن حلم أحد الشباب السعودي المبتعثين في الخارج، الذين لا علاقة لهم بكرة القدم، والذي تنبأ بنتيجة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الهلال سيواجه نظيره بوهانج ستيلرز يوم 23 نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، لتحديد بطل القارة الصفراء.

الثقيل نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بها رسالة مبعوثة له من أحد الشباب المبتعثين، جاء فيها: "بتفوزون، وإذا فزتوا تعال وقتها اشكرني هنا لا تسحب 2-1، البرازيلي اللي رأسه طويل بيسجل هدف من بعيد".

الإعلامي الرياضي علق على تلك الرسالة قائلًا: "واحد من الشباب مبتعث وما له في الكرة يقول: ما عمري حلمت بالكرة إلا وتضبط، هنا حلمه عن النهائي، بس من البرازيلي اللي رأسه طويلة؟".

ونشر بعدها الثقيل تغريدة أخرى بها صورة النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، معلقًا عليها: "يالربع بيريرا راسه طويلة وإلا أنا واهم".

يالربع بيريرا راسه طويل والا أنا واهم https://t.co/OE7OZXGOO0 pic.twitter.com/gKietktLRU — سطام الثقيل (@sattamalthqil) November 14, 2021

ويعد بيريرا هو اللاعب البرازيلي الوحيد في صفوف نادي الهلال، وتنتظر منه الجماهير الكثير خلال النهائي الآسيوي الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض.

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ويسعى الهلال رفع رصيده من البطولات الآسيوية إلى 8 بطولات، وأن ينفرد بلقب أكثر الأندية الآسيوية تحقيقًا للقب القاري، حيث يتساوى مع بوهانج برصيد 3 بطولات لكلًا منهما.