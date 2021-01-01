منافس "فرنسي" لأهلي جدة في صفقة ضم جمال بلعمري

هل يعود بلعمري إلى الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، أن هناك منافس جديد لأهلي جدة في صفقة ضم جمال بلعمري المدافع الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بلعمري هو الهدف الأول للأهلي في ميركاتو الشتاء الجاري، لتدعيم صفوف الدفاع قبل خوض الفترة الحاسمة في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشره موقع "dzfoot" الفرنسي، أن هناك اهتمام فرنسي من نادٍ آخر لضم بلعمري مدافع ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية مع وجود مفاوضات من أهلي جدة.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المقدم من الدوري الفرنسي هو من نادي لوريان من أجل تدعيم الدفاعات حيث يبحثون عن مدافع لضمه في الوقت الحالي.

وأكد الموقع أن بالفعل المسؤولين تواصلوا مع وكيل بلعمري بالفعل من أجل استطلاع رأيه من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية ويناقش الوكيل في الوقت الحالي العرض.

ويعد جمال بلعمري من أفضل المدافعين العرب خلال الفترة الأخيرة، خاصًة أنه ساهم في تتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.