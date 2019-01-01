منافس المغرب - كوت ديفوار تستفيق وتضرب زامبيا برباعية وديًا

الأفيال تنهي استعداداتها لكأس أفريقيا بفوز كبير على زامبيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد منتخب كوت ديفوار لصحوته وحقق الفوز أمام نظيره الزامبي برباعية مقابل هدف وحيد وديًا، في ختام الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الأفيال كانوا قد تلقوا هزيمة مفاجئة أمام أوغندا في المباراة الماضية وديًا، لكنهم تمكنوا من الرجوع لانتصاراتهم اليوم.

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تقدم الفريق الزامبي أولًا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 13، إلا أن الإيفواريين رباعية متتالية عن طريق جوناثان كودجيا وويلفريد بوني وسيري جان ميشيل وماكسويل كورنيه في الدقائق 29 و41 و57 و84.

زامبيا فشلت في التأهل لكان 2019، بينما تستهل الأفيال مشوارها بملاقاة جنوب أفريقيا في 24 من الشهر الجاري ثم المغرب في يوم 28 ثم ناميبيا في الأول من يوليو المقبل.

وشاركت كوت ديفوار من قبل في البطولة الأفريقية 22 مرة، وحصدت اللقب مرتين عامي 1992 و2015.