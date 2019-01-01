منافس المغرب - جنوب أفريقيا تتعادل سلبيًا أمام غانا

النجوم السوداء اكتفوا بهذه الودية قبل كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم المنتخب الغاني استعداداته لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، بالتعادل أمام جنوب أفريقيا سلبيًا دمون أهداف، على أرض الأول، وديًا.

النجوم السوداء كانت لهم الغلبة في اللقاء بالهجمات التي صنعوها إلا أنهم لم ينجحوا في ترجمتها إلى أهداف أمام تصديات ثنائي حراس جنوب أفريقيا رونوين ويليامز ودارين كيت، بينما ظهر منافسهم على استحياء دون فرص حقيقية.

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واكتفى المنتخب الغاني بهذه الودية قبل الكان، حيث سيستهلوا مشوارهم بها بملاقاة بنين في 25 من الشهر الجاري ثم الكاميرون يوم 29 ثم غينيا بيساو في الثاني من يوليو المقبل.

أما جنوب أفريقيا فستخوض ودية أخرى أمام أنجولا في 19 من يونيو الجاري، قبل التوجه لمصر.

وسيبدأ منتخب البافانا بافانا مشواره الأفريقي بمواجهة كوت ديفوار يوم 24 من يونيو الجاري ثم ناميبيا يوم 28 ثم المغرب في الأول من يوليو.