منافسة شرسة بين دورتموند وبايرن ميونيخ على ضم زياش

اهتمام كبير بالنجم المغربي بعد تألقه مع أياكس هذا الموسم

دخل الثنائي الألماني بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، في صراع محتدم على ضم صانع الألعاب المغربي حكيم زياش.

صاحب الـ26 عاماً يقدم مستويات مميزة مع أياكس أمستردام هذا الموسم، كان أبرزها ضد ريال مدريد في دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا.

صحيفة "سبورت" الألمانية، أكدت أن مستوى زياش لفت أنظار بايرن ودورتموند، ومن المتوقع تلقيه عروضاً رسمية في الصيف القادم.

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وأوضحت أن دورتموند تقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكن قوبل بالرفض من أياكس لرغبته في زيادة المبلغ.

أندية أرسنال وتشيلسي وإيفرتون وروما، جميعها تراقب موقف زياش، ولكن فرص بايرن أو دورتموند هي الأقرب.

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بايرن يستعد لعملية إحلال وتجديد ضخمة في الصيف، وقد يحتاج لصانع ألعاب من نوعية زياش، لتوفير المزيد من الخيارات الهجومية لدى المدرب نيكو كوفاتش.

أياكس لا يمانع التخلي عن لاعبه، ولكن بمبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، الرقم الذي قد يناسب بايرن أكثر من أي نادي آخر.

جدير بالذكر ان الدولي المغربي نجح في تسجيل 15 هدف وصناعة 13 آخرين في الدوري الهولندي هذا الموسم.