منافسة جديدة بين جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو على الأفضل

كلوب وبوتشيتينو جوارديولا في القائمة المختصرة لترشيحات أفضل مدير فني في العام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة لأفضل مدير فني في العام الماضي خلال حفل مصغر في مدينة ميلانو.

وضمت القائمة المختصرة كل من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:

🇪🇸 بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

🇩🇪 يورجن كلوب (ليفربول)

🇦🇷 ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) pic.twitter.com/UK3N7zwydi — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

وظهر في القائمة أيضًا الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وماوريزيو بوتشيتينو مدرب توتنهام ووصيف أوروبا.

وتم الإعلان أيضًا عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل جمهور في العام، وضمت كل من:

جماهير منتخب هولندا للسيدات في كأس العالم الأخيرة، ووالدة أحد الجماهير التي تروي قصة المباريات لنجلها في البرازيل، والد أحد الجماهير في أوروجواي الذي تحول لتشجيع فريق نجله بعد وفاته رغم تشجيعه للمنافس من قبل.

ميسي ورونالدو فان دايك في القائمة النهائية لجائزة الأفضل

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل آخر يوم ٢٣ من سبتمبر الجاري بمدينة ميلانو أيضًا.

جدير بالذكر أن حفل اليوم سيتم الإعلان من خلاله عن القائمة المختصرة أيضًا لأفضل لاعب في الموسم الماضي.