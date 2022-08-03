مميزات الطلب المسبق للعبة فيفا 23: نسخة Ultimate والنسخة العادية الإضافات وفروق الأسعار

يزداد الحماس لمحبي وعشاق لعبة فيفا، مع اقتراب موعد صدور النسخة الجديدة والمميزة من اللعبة والتي ستكون في سبتمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تكون نسخة فيفا 23، هي التعاون الأخير بين شركة EA Sports، وفيفا، بعد شراكة استمرت قرابة ثلاثة عقود.
وستصدر لعبة فيفا 23 بثلاثة نسخ، وهم النسخة العادية، ونسخة Ultimate، بالإضافة إلى نسخة Legacy.
ويقدم لك موقع جول، كل ما تريد معرفته حول الفروق بين النسخ المختلفة من لعبة فيفا 23، لتحديد هدفك قبل طلب اللعبة المسبق.
سعر الطلب المسبق والإضافات في النسخة العادية
الإصدار العادي في لعبة فيفا 23 سيكون سعره، 59.99 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا و59.99 دولارًا في الولايات المتحدة.
وقد يحصل المشتركون في EA Play، على خصم يصل إلى 10%، إن قاموا بالطلب المسبق للنسخة العادية.
يحتوي إصدار فيفا 23 العادي على بعض المميزات الإضافية، ولكن ليس العديد من الإضافات مثل باقي الإصدارات مثل:
- الحصول على بطاقة عشوائية من لاعبي فريق الأسبوع الأول.
- الحصول على بطاقة كيليان مبابي، يمكنك أن تلعب به خمس مباريات.
- الحصول على بطاقة لاعب سفير لفيفا، على سبيل الإعارة لثلاث مباريات.
سعر الطلب المسبق والإضافات في نسخة Ultimate
يبلغ تكلفة نسخة Ultimate من نسخة 23 للعبة فيفا 89.99جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا و99.99 دولارًا في الولايات المتحدة.
وتتيح لك نسخة Ultimate، تجربة اللعبة قبل موعد إطلاقها الرسمي، إذ يمكنك بداية التجربة بداية من يوم 27 سبتمبر بدلًا من 30 أكتوبر.
وعند حصولك على نسخة Ultimate بطلب مسبق ستحصل على 4600 FIFA points، يمكنك استخدامها أثناء لعب ألتميت تيم.
كما سيحصل من يمتلك نسخة Ultimate بطلب مسبق، على بطاقة لاعب OTW، في فريقه، كما سيحصل من يطلب اللعبة قبل 21 أغسطس على بطاقة هيرو.
مقارنة بين أسعار لعبة فيفا 23 في النسخة العادية ونسخة Ultimate
جهاز التحكم
العادية
Ultimate
PS5 / Xbox Series X/S
جنيه استرليني 69.99 /دولار 69.99
جنيه استرليني 89.99 / دولار 99.99
PS4 / Xbox One
جنيه استرليني 59.99 / دولار 59.99
جنيه استرليني 89.99 / دولار 99.99
PC
جنيه استرليني 49.99 / دولار 59.99
جنيه استرليني 79.99 / دولار 99.99
مقارنة بين مميزات فيفا 23 النسخة العادية ونسخة Ultimate
المميزات
النسخة العادية
نسخة Ultimate
تجربة اللعب قبل الإصدار
لا
نعم
FIFA Points
لا
4600 نقطة
لاعب من فريق الأسبوع الأول
نعم
نعم
بطاقة كيليان مبابي إعارة
نعم
نعم
بطاقة لاعب سفير فيفا إعارة
نعم
نعم
بطاقة لاعب هيرو
لا
نعم (طلب مسبق قبل 21 أغسطس )
بطاقة OTW
لا
نعم
Legacy نسخة
سيتوفر إصدار Legacy فقط لمالكي Nintendo Switch، ستكون عبارة عن تحديث للعبة فيفا 22، وتحديث أطقم الفرق، وانتقالات اللاعبين.
كما سيظهر يوفنتوس في نسخة Legacy باسمه الحقيقي وليس كما في النسخة السابقة، وسيتم إضافة الفرق النسائية الجديدة للعبة.
طالع كل ما يخص لعبة فيفا 23
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