ممولة من الخطيب وعباس - شكوى من الزمالك للنائب العام ضد صفحات تحمل اسمه

مجلس القلعة البيضاء يتهم رئيس الأهلي بالسعي لهدم الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد عدد من الصفحات التي تحمل اسمه وتدعي الانتماء له وهي في الحقيقة غير ذلك.

وأوضح مجلس القلعة البيضاء أن هذه الصفحات ممولة من محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، وممدوح عباس؛ رئيس الأبيض الأسبق، وهاني العتال؛ عضو مجلس الإدارة السابق، في محاولة منهم لهدم استقرار النادي ونشر الشائعات ضد الزمالك ولاعبيه وإدارته.

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إدارة الفارس الأبيض أكدت كذلك أن الشكوى تم تقديمها بعد تلقي أكثر من شكوى من لاعبي الفريق حول تعرضهم للابتزاز من قبل مسؤولي هذه الصفحات بطرق مباشرة، للحصول على رواتب شهرية مقابل دعمهم وعدم التعرض لهم طوال الموسم وإلا سيقومون بنشر الشائعات حولهم والتسبب في كراهية الجمهور لهم، وهو الأمر الذي تكرر مع أكثر من لاعب الموسم الماضي.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "حفاظًا على استقرار فريق الكرة بصفة خاصة والنادي بشكل عام، فقد تم تحديد المسؤولين عن هذه الصفحات والتقدم ببلاغ للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، ويناشد نادي الزمالك جماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات".

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة ديكاداها الإثيوبي في 16 من الشهر الجاري، ضمن ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي "كاف" تأجيل اللقاء، الذي كان محدد له غدًا الأحد.