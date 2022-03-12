ممنوع دخول الروس .. فانتازي الدوري الإنجليزي يتضامن مع أوكرانيا!

قرر الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخاذ خطوة جديدة من أجل التضامن مع أوكرانيا في أزمتها مع روسيا، وذلك من خلال لعبة فانتازي الخاصة بالمسابقة.

ويأتي ذلك بعدما تم استبعاد جميع المستخدمين الروس في هذه اللعبة، ولم يعد كذلك اختيار روسيا كجنسية عند تسجيل فريق جديد.

وأكدت المسابقة عبر منصاتها أن الفرق التي يديرها مستخدمون افتراضون في روسيا قد أزيلت، مما أثر على حوالي 12000 حساب.

وقال الدوري الإنجليزي في بيان رسمي:"نحن ندين بشدة غزو روسيا لأوكرانيا وندعو إلى السلام ونتضامن مع المتضررين".

وتأتي هذه الخطوة في ظل سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة البريطانية للوقوف مع أوكرانيا في أزمتها مع روسيا.

وتم اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة ضد رومان أبراموفيتش المالك الروسي لتشيلسي، بسبب علاقته مع مواطنه ورئيس بلاده فلاديمير بوتين.

وقررت بريطانيا تجميد كافة أصول أبراموفيتش، مع منعه من الاستفادة من أعماله في بريطانيا، على الرغم من استمرار عرض تشيلسي للبيع مع وجود الكثير من المستثمرين المهتمين.

جدير بالذكر أن هناك العديد من القرارات الأخرى تم اتخاذها بسبب الأزمة الحالية، أهمها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى العاصمة الفرنسية باريس، واستبعاد المنتخب الروسي من تصفيات كأس العالم 2022.

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