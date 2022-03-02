ممنوعين داخل الملعب وخارجه .. فيفا تزيل روسيا وأنديتها من اللعبة

أعلنت شركة "EA Sports" استبعاد المنتخب الروسي وجميع الأندية الروسية من لعبة فيفا 22.

وجاء ذلك بعد غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع الماضي، الذي أثار غضب الكثير في جميع أنحاء العالم، حيث تحدث العديد من أندية كرة القدم واللاعبين دعمًا للضحايا.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، لكن شركة "EA Sports"، قامت بالمشاركة بدروها، حيث دعت للسلام، واتخذت قرارًا بمسح جميع الفرق الروسية من منتجاتها.

ماذا قالت الشركة؟

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

نشرت الشركة بيانًا عبر تويتر أوضحت فيه تضمانها مع أوكرانيا ودعت فيه إلى السلام، حيث جاء فيه: "تتضامن "EA Sports" مع الشعب الأوكراني، ومثلها مثل العديد من الأصوات في جميع أنحاء عالم كرة القدم، تدعو إلى السلام ووضع حد لغزو أوكرانيا".

وأضاف البيان: "تماشياً مع شركائنا في الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بدأت الشركة بإزالة المنتخب الروسي وجميع الأندية الروسية، من منتجاتها"

وأوضح البيان: "سنبقي مجتمعاتنا على اطلاع دائم بأي إجراءات يتم اتخاذها، ونشكر اللاعبين على صبرهم أثناء عملنا من خلال هذه التحديثات."

الفيفا والاتحاد الأوروبي يعلقان روسيا

يأتي قرار إزالة روسيا وجميع أنديتها من ألعاب الفيديو في أعقاب قرار الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق عضوية روسية.

وقال بيان مشترك صادر عن الهيئات الإدارية: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اليوم معًا تعليق جميع المنتخبات الروسية، سواء كانت منتخبات وطنية أو أندية، عن المشاركة في كل من بطولات الفيفا والأوروبية، إلى حين إشعار آخر".

ونتيجة لذلك، لن يتمكن المنتخب الروسي من المنافسة في تصفيات كأس العالم ضد بولندا هذا الشهر، بينما لم تعد الأندية قادرة على المنافسة في البطولات الأوروبية.

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