يعد ميمفيس ديباي أفضل هداف في تاريخ المنتخب الهولندي برصيد 55 هدفاً. كما سجل قائد هجوم «الأورانج» المخضرم 36 تمريرة حاسمة في 108 مباراة دولية. ومع ذلك، يُعد ميمفيس من أكثر اللاعبين الهولنديين تعرضاً للانتقاد.

انظر، هناك دائمًا سلبيات. ولكن عندما يتعلق الأمر بشيء مميز، تظهر دائمًا آراء متعددة. غالبًا ما تكون الآراء منقسمة، وهذا أمر طبيعي. لكنني فخور جدًا. في مرحلة الشباب، كنت أولاً لاعبًا في مركز رقم 10، ثم أصبحت لاعبًا جناحًا. وخلال مسيرتي، تحولت إلى نوع من المهاجمين المساعدين"، يستذكر ميمفيس في مقابلة موسعة مع برنامج Kick 't Met من Ziggo Sport.

"الإحصائيات لا تكذب، كما تعلم. أما الجانب السلبي، فيجب على الناس أن يملؤه بأنفسهم. إذا كان بإمكانك أن تقول شيئًا سلبيًا عن ذلك"، لا يفهم ميمفيس لماذا يتعرض للنقد في كثير من الأحيان على الرغم من أهدافه العديدة. "ماذا عليّ أن أقول؟ ما زلت نشطًا كلاعب في المنتخب الهولندي. لم أنتهِ بعد من رحلتي ولا أرى سوى الأشياء الإيجابية."

ثم يشرح ميمفيس لماذا وصل إلى هذا الحد كلاعب. ''لم أفعل ذلك بمفردي. لا يمكنك أبدًا أن تفعل ذلك بمفردك في رياضة جماعية. تحتاج إلى مدرب ولاعبين. عقلك، ذهنك، وقدماك. لطالما تركت قدمي تتحدثان، لأن هناك الكثير من الحديث عني. لا يمكنني إيقاف الانتقادات. لكن يمكنني أن أقول: تباً للكارهين. عندما انضممت إلى الفريق الأول في PSV وأنا في السادسة عشرة من عمري، كان لدي كارهون بالفعل. على الأرجح كنت أفعل شيئاً جيداً. هذه هي طريقة تفكيري النفسية."

ثم يلاحظ مهاجم كورينثيانز أن نظرة الناس إليه تختلف تمامًا في الخارج. «البرازيليون لا يفهمون سبب حديثهم عني بهذه الطريقة. فهم يتحدثون عن كل الأمور الجانبية، مثل عصابات الرأس. لكن لو لم يكن لدي كل ذلك، فماذا بعد؟ بالنسبة لي، هدفي هو الفوز بلقب مع المنتخب الهولندي. انسوا كل ما يدور حول ذلك للحظة».

يرى ممفيس أنه على الرغم من كل الانتقادات، فقد كان دائمًا ذو قيمة للمنتخب الهولندي. "في جميع مباريات تصفيات كأس العالم، سجلت 23 هدفًا في 23 مباراة. بالطبع تلعب ضد دول أقل شأناً، لكن يجب أن يسجلها أحد، أليس كذلك؟ لا أذكر ضد من، في مباراة خارج أرضنا ضد لوكسمبورغ. سجلت الهدف 2-3 بضربة رأس، كل ذلك يُحسب. لأنك تلعب 1-1 ضد بولندا في تصفيات كأس العالم."

أعلن رونالد كومان أن ميمفيس لن يشارك في كأس العالم إلا إذا كان في أفضل حالة بدنية. ويبدو أن هذا التصريح لا يزيد المهاجم إلا حماسًا. "عندما أعلق حذائي فعلاً، يمكن للناس أن يستخلصوا استنتاجاتهم. لكن ذلك الوقت لم يحن بعد. لقد قدمت لهم مفاجأة بالذهاب إلى البرازيل. اعتقد الكثيرون حينها: هذا الرجل انتهى. لكننا ما زلنا نقوم بواجبنا مع المنتخب الهولندي. أنا في الثانية والثلاثين من عمري فقط، أنا رجل هادئ."