"مليون يورو من أجل مكالمة مع ابنه!".. زوجة نجم باريس الأسبق تبتزّه بالمال

حدث غريب من نوعه..

ادعى لاعب كرة القدم التركي السابق ميفلوت إردنيتش، في منشوراته على حسابه على إنستجرام، أن زوجته لم تجعله يرى على أطفاله منذ 5 أشهر!.

وأكد لاعب باريس سان جيرمان الأسبق في الفترة بين عامي 2009 و2012 أنه تمكن فقط من التحدث مع ابنه عبر الهاتف عندما تعهد بإيداع مليون يورو.

بحسب ادعاءات إردنيتش، فإنه يتم ابتزازه بالمال لرؤية أطفاله، إثر الخلافات العميقة بينه وبين زوجته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب عبر إنستجرام: "لا أعلم شيئًا عن مكان أسرتي، لم ترني أو أرها وتحاول ابتزازي بالمال في سلوك غير إنساني".

وأضاف: "لقد تواصلت مع زوجتي عبر الإيميل وأخبرتها أنني سأودع مليون يورو إلى حسابها، بعد تلك الكلمات اتصل بي ولدي بالفيديو".

وعاد ليؤكد: "إنها زوجتي التي تزوجتها في بداية مسيرتي وقررت أن تتركني بعد أن أنهيت مشواري الرياضي بيوم واحد، والتي أحبها إلى الآن!".