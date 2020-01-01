ملياردير نيجيري: سأشتري أرسنال في 2021

أليكو دانجوتي الملياردير النيجيري يؤكد أنه يخطط لشراء نادي أرسنال في عام 2021.

كشف الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي عن خططه للإستثمار الرياضي في نادي أرسنال في المستقبل القريب، بالتحديد بداية من العام المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية تم نقلها على لسان رجل الأعمال صاحب الثروة الأكبر في القارة السمراء، حيث أكد على رغبته في إتمام عدة أعمال خاصة بشركته أولًا قبل التوجه لأرسنال.

وقال دانجوتي: "نعم أرسنال هو فريق سأحب أن أشتريه في يوم من الأيام، لكن يجب أن أقول أنني في حاجة للتركيز على الاستثمارات الحالية لي".

وأضاف: "في الوقت الحالي أركز على بناء شركتي ربما بعد ذلك عندما أنتهي سأقوم بشراء أرسنال، من الممكن في العام 2021".

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وأكمل: "أنا أحاول أن أنهي كل المشاريع التي بدأت فيها الآن وأن أتخذ خطوة جديدة في شركتي، بعد ذلك سأقوم بشراء أرسنال".

ويمر فريق أرسنال بفترة صعبة تحت قيادة ملاكه حاليًا حيث فشل الفريق لعدة أعوام متتالية في الصعود لدوري أبطال أوروبا أو تحقيق لقب كبير.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 22 جولة على بداية البطولة.