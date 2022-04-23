ملمحًا بالانتقال؟ ليفاندوفسكي يرفض حسم مستقبله مع بايرن ميونخ!

كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم العملاق البافاري عن وجود اجتماع مرتقب بينه وبين مجلس إدارة ناديه الحالي بايرن ميونخ الألماني.

وكان المهاجم البولندي قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية للانضمام إليها في سوق الانتقالات القادم لعل أبرزها نادي برشلونة الإسباني.

لكنه أوضح أنه لا يزال لاعبًا في العملاق البافاري، وفي انتظار المفاوضات بينه وبين إدارة الفريق، وألمح عن إمكانية الرحيل من خلال عدم رده على سؤال حول مستقبله.

حيث قال روبرت ليفاندوفسكي إلى سكاي حول مستقبله: "سيكون هناك اجتماع قريبًا ولكن لم يحدث شيء مميز حتى الآن. ألاحظ أيضًا ما يجري. الوضع ليس سهلاً بالنسبة لي".

فيما لم يرد ليفاندوفسكي بالإجابة عندما سئل عما إذا كان يريد البقاء في فريقه الحالي أم الخروج منه في السوق القادم.

Robert Lewandowski to Sky on his future: “There will be a meeting soon but nothing special happened so far. I'm also noticing what's going on. The situation is NOT easy for me”, via @AZ_Strasser. 🚨 #FCBayern



Lewandowski didn’t want to answer when asked whether he wants to stay. pic.twitter.com/qvV5fqHPQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022

وكان المهاجم البولندي قد حسم بطولة الدوري الألماني رقم 32 لفريقه اليوم بعد الفوز على فريق بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدف.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري، كما ساهم هذا الموسم بتسجيله 33 هدفًا في بطولة الدوري حتى الآن مع تبقي 3 جولات للنهاية.

وكان أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ قد صرح منذ أيام أنه لن يتخلى عن مهاجم يسجل له 30 أو 40 هدفًا في خلال الموسم، فيبدو أن المفاوضات مع النجم البولندي ستكون قريبة.

جدير بالذكر أن عقد المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ينتهي في صيف عام 2023 أي أنه من المفضل أن يمدد تعاقده البايرن هذه الفترة قبل أن يخسره بعد موسم مجانًا.

اقرأ أيضًا..

فاز بالدوري وفشل أوروبيًا .. البايرن بين الهيمنة المطلقة والمحاسبة الظالمة!

استيقظ ليجد نفسه بيرلو وتشافي معًا.. ردود الأفعال على النني ضد مانشستر

ظهور متواضع رغم التسجيل .. ماذا قدم رونالدو في الخسارة من آرسنال