"مللت من انتظار صفقة سانشو" .. نيفيل غاضب من انتقالات مانشستر يونايتد
صنّف أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل صفقة انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى الشياطين الحمر بأنها "أكثر صفقة مملة" رآها في حياته.
ويحاول مانشستر يونايتد منذ العام الماضي التعاقد مع سانشو، وقد أتم الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية وقتها، لكن تعنت إدارة دورتموند أوقف الصفقة.
هذا العام يبدو أن الاتفاق وشيك للغاية بين دورتموند ومانشستر يونايتد، ولا تتوقف الأنباء عن الصفقة منذ شهور، مما أثار ملل وغضب نيفيل.
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ومع انتشار نبأ جديد حول اقتراب إنهاء الصفقة،عقّب جاري نيفيل عبر حسابه على تويتر "مجددًا؟".
كما أضاف "يجب أن تكون الصفقة ممتعة وتكون لحظة مثيرة، لم أشعر أبدًا بالملل في حياتي من صفقة كتلك".
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وأتم نيفيل قائلًا "هذا لدرجة أنني شعرت أنه وقع بالفعل وأريد أعرف ما هي الصفقة التالية لمانشستر يونايتد، هذا ليس ذنب سانشو".
الجدير بالذكر أن صفقة سانشو سوف تكلف خزائن مانشستر يونايتد ما يصل إلى 90 مليون يورو بجانب بعض الإضافات.