ملك روما فرانشيسكو توتي يواصل إثارة الجدل حتى بعد الاعتزال

قد يكون الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي نجم روما التاريخي قد اعتزل كرة القدم، لكن هذا لا يعني أن شغفه تجاه فريق ذئاب العاصمة قد تراجع.

يتضاعف هذا الشغف حين يتعلق الأمر بالمنافس التقليدي في العاصمة الإيطالية، لاتسيو.

برهن توتي على أن هذا الشغف لا يزال يصاحبه حين كان يخوض دورة ودية يتكون فيها كل فريق من 8 لاعبين، خاض فريق يمثل لاتسيو البطولة أمام فريق يحمل اسم توتي.

فريق لاتسيو الثماني ذاك فاز في المباراة بنتيجة 4-2، لكن اللقطة الأهم كانت من نصيب توتي.

توتي لا يزال يملك الشغف

فقبل نهاية المباراة بوقت قصير، كان هناك تجمع في مساحة صغيرة بين لاعبي الفريقين، ليفاجئ توتي الكل بدفع توماس أميكو لاعب فريق لاتسيو الثماني في وجهه والذي سجل 3 أهداف في المباراة.

لحظة التوتر تلك تم تداركها سريعًا، واستكملت المباراة بعك ذلك.

Scintille in campo durante la finale della 'Supercoppa' di calcio a 8 tra la Lazio e la 'Totti Sporting Club': attimi di tensione pic.twitter.com/qPInreG4Vg — Ref Ref (@RefRef62623343) April 26, 2022

من الواضح أن توتي الذي قضى مسيرته كلها في روما بين عامي 1993 و2017، لم يفقد أيًا من طابعه الانتصاري في كرة القدم وبالذات حينما يلاقي غريمه التقليدي لاتسيو.

توتي لعب 786 مباراة في كل المسابقات مع روما، سجل 307 أهداف، وفاز بالدوري الإيطالي عام 2001، وكان أحد لاعبي جيل إيطاليا التاريخي الذي توج بلقب كأس العالم عام 2006.

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