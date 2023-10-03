ملك المشكلات يتحدث.. إبراهيموفيتش يتناول خلافات تين هاج مع رونالدو وسانشو!

السويدي اشتهر بخلافاته الحادة مع المدربين..

تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق عن العديد من التفاصيل التي يراها الآن بين أروقة أولد ترافورد وخصوصًا فيما يتعلق بعلاقة إريك تين هاج بشأن بعض اللاعبين.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للصحفي الشهير بيرس مورجان: "القدوم من أياكس إلى يونايتد أمر شديد الاختلاف، لقد مررت بالناديين، هناك اختلافات في الالتزامات، أياكس نادي مواهب، لديه أفضل المواهب، ولكن ليس لديه أفضل النجوم".

وأردف: "بالنسبة لخبرة المدرب علينا أن نعرف أنها تخص اللاعبين المواهب الصغار، حين أتى إلى يونايتد وجد عقلية مختلفة، اللاعبون الذين كان مقدرًا أن يكونوا نجومًا أصبحوا كذلك بالفعل، لا أعتقد أنه ينبغي معاملة الجميع بالمثل".

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وأردف: "كم من الوقت يجب منحه للمدرب؟ الأمر يعتمد على الملاك وما يريدونه، لكن إذا استمعت للمشجعين فلابد أنك لن تملك الكثير من الوقت لانتظار الفوز، أتفهمهم جيدًا لأنهم اعتادوا على الفوز ويريدون أن يستمروا كذلك".

وتحدث بالتحديد عن حالة جادون سانشو ومشاكله مع تين هاج، حيث قال: "لابد من خطة ومشروع لتتبعه، الآن النتائج تضغط الكل، عليك أن تعمل وفق المشروع أيًا كان تصديقك للمدرب من عدمه".

لكنه عاد ليؤكد أن تين هاج "ظهر في موقفين واضحين الآن، ما حدث مع كريستيانو يحدث الآن مع سانشو، المؤكد أنه حين تكون الأمور طيبة توجد أيضًا بعض المشكلات والأخطاء، ولكن في حالة الفوز لن يرى أحد أيًا من ذلك".