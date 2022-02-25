ملك التوقعات: أحذر .. ستحدث كارثة في ديربي جدة!

مارس حسن الصبحان المعروف باسم "ملك التوقعات" في السعودية عادته وتوقع مباريات يوم غدٍ في الدوري السعودي، وقد حذر من وقوع كارثة في مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

الأهلي سيستضيف جاره الاتحاد مساء غدٍ السبت على استاد عبد الله الفيصل في جدة ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا قال ملك التوقعات عن ديربي جدة؟

الصبحان وعبر حساباته على السوشيال ميديا لم يُخالف التوقعات المنتشرة حول مباراة الأهلي والاتحاد، إذ انضم إلى جموع المتوقعين بفوز متصدر الدوري السعودي.

الأهلي يُعاني بقوة في الدوري، إذ لم يُحقق سوى فوزين في آخر 10 مباريات، كما خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الشباب الإثنين الماضي، فيما يعيش جاره أفضل أيامه بعدم إهداره سوى نقطتين في آخر 11 مباراة والتأهل لنصف نهائي الكأس بعد إقصاء التعاون في سيناريو مثير للغاية.

ملك التوقعات لم يكتف بالتأكيد على أن نسبة فوز الأهلي في الديربي 0% وأن الأمور تسير تمامًا في صالح العميد، بل حذر زملاء عمر السومة من وقوع كارثة لهم في المباراة بالخسارة بنتيجة كبيرة ستتجاوز الثلاثة أو أربعة أهداف وربما تصل إلى خمسة.

وأضاف الصبحان أن عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو سيكونا ضمن مسجلي الأهداف في الديربي الذي يغيب عنه نجمي العميد أحمد حجازي وإيجور كورونادو للإصابة.

#الاتحاد_الاهلي

توقعاتي للمباراه … نار ياحبيبي نار …. هنا ملك التوقعات …. آخطي مره وآصيب الف مره . #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/At6fGOv3Ag — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) February 25, 2022

ما هي توقعات حسن الصبحان لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي؟

ملك التوقعات توقع كذلك بقية مباريات الغد من الدوري السعودي، وقد أكد عدم وجود أي احتمال لعدم فوز الهلال على الحزم، مشيرًا إلى أنها ستكون مباراة سهلة لبطل آسيا وستشهد نسبة استحواذ كبيرة للكرة من جانبه.

وقد توقع نتيجة كبيرة لصالح الهلال وأن يُسجل الأهداف أوديون إيجالو وأندريه كاريلو وسالم الدوسري.

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