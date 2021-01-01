ملفات الماضي .. باريس رفض جريزمان لأنه ليس رنانًا كنيمار ومبابي

اللاعب كان قريبًا من نادي العاصمة الفرنسية.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مهاجم نادي برشلونة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان كان قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان قبل سنوات، وتحديدًا بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش.

باريس سان جيرمان انتصر في لقاء الذهاب على برشلونة برباعية في كامب نو قبل 3 أسابيع، في انتظار مباراة العودة التي ستكون في حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية غدًا الأربعاء.

الصدام بين برشلونة وباريس سان جيرمان يعيد إلى الأذهان الفترة التي كان فيها جريزمان قريبًا من الانضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية قادمًا من أتلتيكو مدريد قبل 3 سنوات ونصف.

ولكن بعد أن كان الطرفان قاب قوسين أو أدنى من إتمام كل شيء، وبعدما وافق النادي الباريسي على دفع الشرط الجزائي الخاص بجريزمان والمقدر وقتها بـ 80 مليون يورو، توقف كل شيء.

حسب ليكيب فإن الرفض في اللحظات الأخيرة جاء من كلا الطرفين، حيث أراد باريس سان جيرمان اسمًا رنانًا أكثر يناطح اسمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ومن جهة اللاعب، فإنه فضل البقاء مع أتلتيكو مدريد ولم يكن يرسم أي سيناريو مستقبلي له في حالة الرحيل عن فريقه، قبل أن يرحل بعدها بـ 3 سنوات إلى برشلونة..

تذكر الصحيفة الفرنسية أن الاهتمام بجريزمان تزامن مع حقيقة أن باريس سان جيرمان وضع نصب عينيه توقيعين مهمين يحاول بهما منافسة الكبار والحصول على نجوم صف أول، ألا وهما نيمار وكيليان مبابي.

اسم جريزمان لم يكن بنفس قوة أسماء كريستيانو رونالدو أو ميسي أو نيمار، لذلك فضل باريس سان جيرمان الصبر، في 2016 تعاقد مع خيسي رودريجيز وجهز الخطة الأكبر لضم نيمار ومبابي في صيف 2017، وقد كان بالفعل.

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يذكر أن ثنائية نيمار ومبابي قد انضمت إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2017، حيث كلف الثنائي خزائن نادي العاصمة الفرنسية حوالي 400 مليون يورو في ضربة لم تكن متوقعة للكثيرين.