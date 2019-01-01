استعدادًا لمواجهة الزمالك - مازيمبي يجدد ملعبه ويزيل الخطوط البرتقالية

مازيمبي يجري تعديلات على ملعبه قبل مواجهة الزمالك.

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، عن تجديد ملعبه، تمهيدًا لانطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستنطلق بمواجهة الزمالك.

الزمالك سيحل ضيفًا على مازيمبي مساء يوم 29 نوفمبر المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور الجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الموقع الرسمي لفريق مازيمبي نشر صورًا للتحديثات التي أجريت على ملعبه، بعدما تم استبدال الأرضية، وتم وضع عشب صناعي جديد.

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مازيمبي أغلق ملعبه منذ 21 مايو الماضي، وذلك من أجل إجراء التصليحات عليه، حيث لعب مبارياته بشكل مؤقت على ملعب فريدريك كيباسا ماليبا.

وذكر موقع "فوت آر دي سي" الكونغولي، أن الملعب سيتم افتتاحه خلال الـ20 يومًا القادمة، لاستقبال مباريات الفريق.

وكان ملعب مازيمبي يتميز ببعض الخطوط البرتقالية المتواجدة على جنباته، بالإضافة إلى منطقة جزاء صغيرة، وتم تغيير هذا الأمر مع التعديلات الجديدة.