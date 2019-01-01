ملعب الملك عبد الله مسرحًا لمواجهة السعودية وسنغافورة

الاتحاد الأسيوي يصدق على اختيار الاتحاد السعودي لملعب الملك عبد الله لاستضافة لقاء السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

صدّق الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على اختيار الاتحاد السعودي لملعب الملك عبد الله لاستضافة لقاء السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اقترح ملعب الملك عبد الله في القصيم من أجل استضافة اللقاء في وقت سابق.

وجاء رد الاتحاد الأسيوي بالتصديق على هذا الاقتراح نظرًا لملائمة الملعب لاستضافة مواجهات التصفيات الأسيوية لكأس العالم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وستقام المباراة في العاشر من أكتوبر المقبل، وذلك بعد قرار من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أيضًا.

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة للتصفيات المجمعة لكأس الأمم الأسيوية وكأس العالم مع منتخبات اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.

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يذكر أن التصفيات تقام بمشاركة 40 منتخبًا يتم توزيعها على 8 مجموعات في كل مجموعة 5 منتخبات، وستقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.