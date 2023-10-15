"ملعب الجامعة ما فيه حفلة "موضي"" .. العنزي يسخر من "المملكة أرينا" والحريري يصدمه بالرد

الصحفي السعودي يُثير الجدل حول الأفضل بين ملعبي النصر والهلال

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سخر الصحفي السعودي محمد العنزي من ملعب الهلال الجديد، المملكة أرينا، وذلك بالإشارة إلى ارتباطه مؤخرًا بالمطربة السعودية موضي الشمراني، ليُفجأ برد صادم من زميله سامي الحريري.

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الإعلامي وليد الفراج وخلال حلقة الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد" سأل العنزي عن الملعب الأفضل بين ملعبي الهلال والنصر، فأجاب "ملعب الجامعة لا قبله ولا بعده، على الأقل لا يوجد به حفلة لموضي".

الحريري لم يتأخر بالرد أبدًا، إذ قال "ولا يوجد به بطولات كذلك".

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العنزي عاد وأوضح أن بطولات النصر معروفة للجميع ولا يحددها ملعب واحد.

يُشار إلى أن هاشتاج "موضي بارك" كان قد أثار جدلًا كبيرًا بين عشاق الهلال والنصر بداية أكتوبر الجاري بعد حديث وزير الترفيه تركي آل الشيخ عن سحب الملعب الجديد من الهلال ومنحه لموضي.

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