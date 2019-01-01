ملامح أزمة في إسبانيا.. تيباس يصر على لعب مباريات الليجا في أمريكا

أزمة جديدة بين تيباس وروبياليس بسبب قضية إقامة مباريات الدوري الإسباني خارج إسبانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

لا زالت معركة لعب مباريات من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية دائرة وبقوة، حيث بدا خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا مصراً على موقفه.

وكان تيباس قد وافق بصفته رئيس رابطة الدوري الإسباني على إقامة مباريات من الليجا خارج إسبانيا، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعارض الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذه الفكرة، مما عطل من الأمر قليلًا، ومما أثار أزمة يبدو أنها ستستمر على مستوى كرة القدم الإسبانية.

أكبر لاعب يُسجّل في الدوري الألماني ... بيتزارو هو صاحب فيديو الأسبوع من يلا جول 🙌 pic.twitter.com/EFy0YgEN9B

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وصرح خافيير تيباس أنه لا زال مصرًا على موقفه من إقامة بعض من مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف:"لدينا بعض المعارضة من جانب التلفاز الأبيض والأسود من الماضي (سخرية من رجعية معارضي الفكرة)".

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن خافيير تيباس كان قد دخل في عدة أزمات مع روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني الجديد لكرة القدم.