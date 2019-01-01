ملاك باريس سان جيرمان يتفاوضون لشراء ليدز

التقارير الأولية تحدثت عن شراء روما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن مجموعة قطر للاستثمارات المالكة لنادي باريس سان جيرمان في مفاوضات لشراء ليدز يونايتد وليس روما كما أُشير في الأيام الأخيرة.

وسائل الإعلام في فرنسا وإيطاليا تحدثت عن اجتماع بين ملاك روما والمجموعة القطرية الأسبوع الماضي، الأمر الذي نفاه جيمس بالوتا، رئيس النادي الروماني.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن المفاوضات بين المجموعة القطرية وأندريا رادريزاني، مالك ليدز في مراحل متقدمة، وقد تختتم الصفقة في الأيام المقبلة.

ماذا يحتاج باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية؟

بوتشيتينو يتحدث عن الفريق الأوفر حظًا في الفوز بدوري أبطال أوروبا 🏆🗣️ pic.twitter.com/uGxEADuamn — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

توخيل: سنعمل معًا من أجل تطور باريس سان جيرمان

ليدز يونايتد فشل في بلوغ نهائي ملحق التشامبيونشيب بعد سقوطه أمام ديربي كاونتي بمجموع اللقاءين، رغم تصدره جدول الترتيب لفترات طوال الموسم.

في المقابل، أشار التقرير أن رادريزاني سيستثمر الأموال التي سيتحصل عليها من بيع ليدز في شراء نادي جنوى الإيطالي من مالكه إنريكو بريسيوزي.

ويصارع جنوى الهبوط الموسم الجاري رغم كونه من أعرق الأندية الإيطالية تاريخاً، ويخوض لقاء فاصل مع فيورنتينا بالجولة الأخيرة من السيري آ.