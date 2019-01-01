كأس العالم للأندية 2019 بقطر: دليلك لمعرفة كل الملاعب المستضيفة للبطولة

تعرف على الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بنهاية العام الحالي ، ومن المقرر أن تستضيفها قطر في نسختها رقم 15

تستعد الدوحة لاستضافة حدث عالمي آخر خاص بالأندية هذه المرة وليست المنتخبات، عندما تحتضن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها رقم 15، والمقرر لها أن تقام في الفترة ما بين الأربعاء 11 ديسمبر وحتى الأحد 22 ديسمبر، وستشهد مشاركة سبعة فرق من مختلف قارات العالم.

سيشارك ليفربول للمرة الثانية في تاريخه في هذه المسابقة، بعد أن كان قد خسر نهائي 2005 أمام ساوباولو، وذلك عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا على توتنهام بهدفين نظيفين، وفي أفريقيا تأهل الترجي للبطولة بعد النهائي المثير للجدل ضد الوداد البيضاوي بعد أن قرر الحكم عدم استكمال المباراة لاعتراض لاعبي الفريق المغربي على غياب تقنية الـVAR، قبل أن يقرر الكاف إعلان العملاق التونسي بطلاً لدوري أبطال القارة السمراء.

تمكن الهلال السعودي أخيراً من فك عقدة العالمية، واستطاع الفوز بدوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق بعد أن تجاوز عقبة أوراوا يونايتد الياباني في النهائي بالفوز عليهم ذهاباً وإياباً، كما سيشارك السد في كأس العالم للأندية ممثلاً عن المستضيف على أمل تقديم مردود جيد واكتساب خبرة لا بأس بها.

تم اختيار ثلاثة ملاعب جميعهم في مدينة واحدة وهي الدوحة من أجل استضافة مونديال الأندية، سنتعرف عليهم في هذا التقرير.

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ستاد جاسم بن حمد

المدينة: الدوحة

السعة: 15,000

يعتبر ستاد جاسم بن حمد هو الملعب الرسمي لفريق السد الذي سيشارك في البطولة ممثلاً عن قطر، وهو أول ملعب مكيف الهواء في العالم، حيث تم تزويد مقاعد المتفرجين بمضخات هواء باردة وذلك من أجل مقاومة حرارة الجو في قطر وخاصةً في فصل الصيف.

يسع الملعب لحوالي 15 ألف متفرج، كان قد تم افتتاحه في 1975 ، تم إعادة بنائه في 2004 وذلك من أجل المساهمة في استضافة كأس الخليج، قبل أن يعاد تجديده مرة أخرى وذلك في عامي 2009 و2010، وفي بعض الأحيان يستضيف مباريات العنابي سواء ودية أو رسمية

المباريات التي ستُلعب عليه في كأس العالم للأندية: المباراة الافتتاحية ودور ربع النهائي.

ستاد خليفة الدولي

المدينة: الدوحة

السعة: 40,000

يعتبر ستاد خليفة الدولي من أبرز المنشأت الرياضية في قطر على الإطلاق وهو ملعب متعدد الاستخدامات، حيث سبق له استضافة ألعاب القوى التي أُقيمت في الدوحة، ويقع في منطقة أسباير الذي تضم الأكاديمية الشهيرة المزودة بأحدث الأجهزة والمرافق في العالم.

تم إنشاء الملعب في عام 1976 خصيصاً من أجل دورة الخليج الرابعة والتي لُعبت في نفس العام، ثم تم تجديده بالكامل مرة أخرى وذلك في 2005 استعداداً لدورة الألعاب الأسيوية 2006، كما تم بناء سقف على الجانب الغربي من الملعب جنباً إلى جنب مع قوس كبير على الجانب الشرقي ليستخدم كمنصة لإطلاق الألعاب النارية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأسيوية 2006.

استضاف ستاد خليفة الدولي عدة أحداث مهمة منها دورة الألعاب العربية 2011، وبعض مباريات كأس أسيا 2011 أبرزها النهائي بالإضافة إلى كأس الخليج العربي في نسخته رقم 17، وكان قد تم تجديده للمرة الثانية في عام 2017.

المباريات التي ستُلعب عليه في كأس العالم للأندية: مباراة المركز الخامس، ولقاء واحد في نصف النهائي "الذي سيكون ليفربول طرفاً فيه".

ستاد المدينة التعليمية

المدينة: الدوحة

السعة: 40,000

من المُنتظر أن يفتتح ستاد المدينة التعليمية في 18 ديسمبر المقبل في نفس المكان الذي يضم المقر الرئيسي لمؤسسة قطر للتربية، العلوم وتنمية المجتمع، وتتفق مواصفاته مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لذا يعتبر من الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022.

يتسع الملعب الملقب بجوهرة الصحراء لحوالي 40 ألف متفرج، وسيكون الوصول إليه سهلاً وذلك من خلال استخدام الخط الأخضر لمترو الدوحة على غرار ما يحدث في ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد والذي يملك محطة خاصة به في مترو الأنفاق، ومن المنتظر أن يُفتتح في الأسابيع القليلة القادمة.

المباريات التي ستُلعب عليه في كأس العالم للأندية: لقاء في نصف النهائي، النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع