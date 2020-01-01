ملاعب جدة تُعاند النصر في النهائيات قبل مواجهة التعاون بالسوبر السعودي

لا تُعد ملاعب جدة الرياضية فأل خير على العالمي في النهائيات

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" مساء السبت المقبل، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي النصر والتعاون للمنافسة على لقب كأس الهيئة العامة للرياضة للسوبر السعودي.

النصر ينافس على لقب السوبر، كونه بطلا لدوري المحترفين في نسخته الاستثنائية ، أما التعاون فيتواجد لأول مرة بعد أن دوّن اسمه في قائمة المتوجين ببطولة كأس خادم الحرمين.

تاريخيًا لا تُعد ملاعب جدة الرياضية فأل خير على العالمي في النهائيات، حيث تحمل ذكريات سيئة للنصراويين خلال 3 عقود من الزمن.

وبالأرقام فقد خاض النصر 9 نهائيات، خسر منها 6 نهائيات، منها 4 نهائيات أمام الشباب بالدوري، وولي العهد 91 و96، والأهلي بنهائي كأس الملك 2012 و 2016، وخسارة الدوري أمام الاتحاد 2001، والهلال 2015 في نهائي كأس الملك.

وحقق الفريق 3 انتصارات نهائية أمام التعاون في الكأس عام 90، والهلال في نهائي دوري 95، والاتحاد نهائي بطولة الأمير فيصل بن فهد 99.

وخسر الفريق 7 نهائيات متتالية منذ 2012 في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي، مقابل انتصار وحيد على الهلال في نهائي ولي العهد 2014.

في السياق نفسه، لم يُحقق النصر البطولة من قبل، حيث خسره أمام الهلال بهدف دون رد حمل توقيع الهداف البرازيلي، كارلوس إدواردو، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب لوفتس رود عام 2015.

يُذكر أن البطولة ستُقام لأول مرة في مدينة جدة ، بعد ان استضافتها العاصمة البريطانية، لندن والرياض ومكة المكرمة.